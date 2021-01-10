Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hatay BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

Süper Lig’de bu akşam Hatayspor Beşiktaş maçı heyecanı yaşanacak. Ligde geçtiğimiz hafta zirveye yerleşen siyah beyazlı takım maç Galatasaray’dan maç eksiği olmasına rağmen ilk sırada yer alıyor. Dün Galatasaray kendi evinde Gençlerbirliği’nin 6-0 mağlup ederek önemli bir skor almıştı.

Maç öncesi ligde Beşiktaş 16 maçta 34 puan toplayarak ilk sırada bulunurken, 17 maçta 33 puanı bulunan Galatasaray ligin ikinci sırasında yer alıyor. Üçüncü Fenerbahçe 16 maçta 32 puana sahipken, dördüncü Gaziantep 17 maçta 31 puan topladı.

Sakat ve cezalı isimler

Ev sahibi ekipte cezalı durumda olan Munir Mohamedi kadroda bulunmazken Diouf’un durumu ise maç saatinde netleşecek. Beşiktaş’ta ise sakatlıkları süren Ljajic, Gökhan Töre ve Mensah kadroda yer almıyor.

Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Ligde zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma 10 Ocak 2021 Pazar günü oynanacak. Bu akşam gerçekleşecek mücadele saat 19:00’da başlayacak.

Hatay bjk maçı canlı yayın hangi kanalda?

İki takımın karşı karşıya gelecekleri müsabaka Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.