  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:22:44 -
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yakalaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, yarın sabah kentteki hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı
Gündem

CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP'yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini övün..
İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu
Dünya

İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu. ..
Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı
Medya

Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı

Kuruluş Osman dizisinin Gündüz Bey'i Emre Basalak, önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ Film YouTube kanalına konuşan Basalak, en unutamadığ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay