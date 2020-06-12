Hatay’ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde atıl durumdaki balıkçı barınağının yerine Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, atıl durumdaki balıkçı barınağının yat limanı ve su sporları merkezine dönüştürülmesi vizyonuna sahip olduklarını ve bu projeyi gerçekleştirebilmek için 16 bakanlıktan izin aldıklarını söyledi.

Hatay’ın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Doğan, proje için milletvekillerinin de desteğiyle büyük çaba harcandığını belirtti. Vali Doğan, "Çalışmalarımız tamamlandığında 2021 Eylül ayında burada uluslararası yelken yarışları yapılacak. Marinanın bir bölümünde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek olan deniz otobüsü seferleri başlayacak. Hatay’ın özlemle beklediği HADO ile Lübnan, Beyrut ve KKTC’ye gitme hayallerini inşallah kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yazın sonundan itibaren öncelikle Lübnan, KKTC ve Mersin’e seyahat edecek vatandaşları HADO ile taşıyacaklarını belirtti. Bununla hem turizme hem de kültürel ve ticari faaliyetlere önemli katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Savaş, 1670 metrekare alana 4 milyon 600 bin lira bedelle gümrük sahası inşa edildiğini, buranın da yaklaşık 3 ay içerisinde bitirileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından butonlara basılarak Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve HADO İşletmesinin temeli atıldı.