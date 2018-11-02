Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı
Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.02 Kasım 2018 Cuma 21:37
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, Denizciler Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 4 su tankı, 10 arazöz ve 30 söndürme ekibiyle müdahale edildiğini belirtti.
Yangının yerleşim yerine yakın olduğunu ifade eden Ketmen, yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangının, kontrol altına alındığını bildirdi.
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