Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 41. yılında anıldı

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen için vefatının 41. yılında anma programı düzenlendi.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Atatürk ve Tayfur Sökmen anıtlarına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çakıroğlu, anma programında yaptığı konuşmada, Sökmen ile silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Mustafa Kemal'in Hatay'ı ana vatan topraklarına katmak için sürdürdüğü mücadelenin, diplomasiden, uluslararası görüşmelere kadar çok geniş çalışmaları içerdiğini anlatan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Ankara Antlaşması'nda, Fransa'nın Hatay'ı Misakımilli sınırları içerisine almaya yanaşmaması Ata'mızın üstün mücadele azmini kırmamış, daha da arttırmış ve bu hassas konuyu sonuna kadar titizlikle takip etmiştir. Ümitlerin azaldığı Hatay sokaklarında, Tayfur Sökmen ve arkadaşlarının azim ve kararlılıkla çalışmaları bir ümit ışığı yakmıştı. Bu mücadelede elbette yalnız değillerdi. Başından sonuna kadar, sürekli Ankara ile irtibat halindelerdi. Gazi Mustafa Kemal'in 'Hatay davası benim şahsi davamdır' sözüyle tüm dünyaya ilan ettiği destekleriyle büyük güç kazanmışlardı. Gazi Mustafa Kemal'in Adana'ya gelişinde Antakya İskenderun havalisi birliği azaları, karşılamaya siyah bayraklarla katılmışlardı. Siyah giysili Antakyalı bir kızcağızın; Ayşe Fitnat Hanım, 'Paşam bizi de kurtar' diye yalvarması üzerine gazi paşa, 'Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.' cevabını vermişti. Bu sözle kıvılcımı çakılan kurtuluş meşalesini, Hatay'ın dört bir yanına taşıyan Tayfur Sökmen ve arkadaşları, bir avuç aydın insandı. Onların büyük bir imanla gayretleri ve bu tarihi sözü bir müjde gibi anlayan Hatay halkının da katılımıyla, kurtuluş ateşi tüm Hatay'a yayılmış, Hatay'ı önce bağımsızlığa sonra da anavatana kavuşturmuştur. 'Sen ben yok, biz varız.' diyen Tayfur Sökmen'in bu ideali şu anda Hataylıların birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamasıyla vücut bulmuştur."

Tayfur Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu ise Hatay'daki birlik ve beraberliğe dikkati çekti.

Sökmen'in 1938'te söylediği "Sen ben yok, biz varız" sözünü hatırlatan Mursaloğlu, "Tayfur Sökmen, bu anlayışı hem fikri hem de fiili olarak birçok olayda göstermiş ve konuşmalarında da bunu dile getirmiştir. Fransızların Hatay'ı işgalinden sonraki silahlı mücadele döneminde de Hatay'da yaşayan farklı unsurları hiçbir zaman dışlamamış, bilakis yek vücut kurtuluş mücadelesi verilmiş ve bütün cemaatler Hatay Devletinin kuruluşunda ve Hatay Meclisinin seçilmesi aşamalarında Hatay bilincine sahip çıkmışlardır." diye konuştu.