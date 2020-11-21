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Aktüel Hatay'ın Belen Belediye Başkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Hatay'ın Belen Belediye Başkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:58:04 -
Hatay'ın Belen Belediye Başkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Dün gece yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi, kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

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