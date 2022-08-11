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Gündem Hatay'dan yürek yakan haber
Gündem

Hatay'dan yürek yakan haber

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlunu kurtarmak için suya giren baba, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 12:58:00 -
Hatay'dan yürek yakan haber

Arsuz-İskenderun yolu üzerinde dalgakıranda oynayan Nejdet Kaynak (13), dengesini kaybederek denize düştü.

Durumu fark eden baba Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı.

Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Baba Abdulkadir Kaynak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nejdet Kaynak'ın tedavisi sürüyor.

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