Hatay'dan Afrin ve Cerablus'a yüzey ve el dezenfektanı desteği

HATAY (AA) - Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ürettiği 130 ton yüzey ve 11 ton el dezenfektanı kentteki okulların yanı sıra Afrin ve Cerablus'a gönderildi.

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Ahmet Sökmen, AA muhabirine, 10 Mart'tan bu yana okullarında öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yüzey ve el dezenfektanı üretimi yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında 130 ton yüzey ve 11 ton el dezenfektanı üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Sökmen, ürünlerin Hatay'daki okulların yanı sıra Afrin ve Cerablus'taki kamu kurum ve kuruluşlarıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığın belirtti.

Sökmen, okullarında üretimin devam ettiğini kaydetti.