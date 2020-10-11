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Yaşam Hatay'daki yangında dehşeti yaşayan baba o anları anlattı!
Yaşam

Hatay'daki yangında dehşeti yaşayan baba o anları anlattı!

Hatay'da şehir merkezine sıçrayan ve iki günde söndürülebilen yangında dehşet anlarını yaşayan baba Gökhan Şahin o anları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:15:00 -

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınları şehir merkezine sıçradı ve insanlar için büyük tehlike oluşturdu. Yangında çekilen bazı görüntüler ise dehşete düşürdü.

Sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri de bir babanın çocuğunu yangından kurtarmaya çalıştığı anlardı. İşte o görüntünün sahibi baba Gökhan Şahin, yaşadığı anları NTV ekibinden Osman Terkan'a anlattı. 

Alevler apartman boyuna ulaştı

3 yaşındaki çocuğuyla yaşadığı dehşet anlarını anlatan baba, "O anda sadece çocuğumu düşündüm." dedi.

Yangın tüpüyle ateşi söndürmeye çalıştıklarını söyleyen Şahin, 'Yangın apartman boyuna çıkınca kaçmaya başladık.' şeklinde konuştu.

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