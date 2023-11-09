  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay'daki son deprem... Naci Görür uyardı!
Gündem

Hatay'daki son deprem... Naci Görür uyardı!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 13:03:00 - 2023-11-09 13:04:32
Hatay'daki son deprem... Naci Görür uyardı!

Deprem uyarılarıyla sık sık gündemde gelen Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Hatay’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, artçı deprem yaşandığını ve telaşa gerek olmadığını söyleyerek vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.

Kandilli rasathanesi verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem Amanos Fay Zonu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu. Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok" ifadelerini kullandı.

Hatay bir kez daha depremle sarsıldı
Hatay bir kez daha depremle sarsıldı

Yerel

Hatay bir kez daha depremle sarsıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatay'da korkutan deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan saha açıklaması
Hatay'da korkutan deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan saha açıklaması

Yerel

Hatay'da korkutan deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan saha açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23