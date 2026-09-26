Hatay'daki Rönesans Rezidans davasında tutukluluk sürdü, duruşma 26 Ekim'e ertelendi

Hatay'da 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a ilişkin davanın 11'inci duruşması, 25 Eylül'de Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, 11 saat süren duruşmanın ardından aynı akşam saat 21.00'de açıkladığı ara kararla sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti; tutuklu sanıkların tutukluluğu sürdü. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 26 Ekim'e ertelendi.

Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'ndeki rezidans, Antiş Yapı tarafından inşa edilmiş ve "Cennetten bir köşe" vaadiyle satılmıştı. 250 daireden oluşan bina depremde saniyeler içinde yerle bir olmuş; 269 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmişti. Yargı süreci Nisan 2024'te ilk duruşmayla başlamıştı.

Tutuklu sanıklar cezaevinden SEGBİS ile bağlandı

Duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklardan proje müdürü İ.D. duruşmada yer almazken şantiye şefi B.M. salonda hazır bulundu; yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan da SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Rezidansta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da duruşmaya katıldı.

İncili'den "kasıtlı adam öldürme" talebi

Depremde Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan Cemile İncili, sanıkların kasıtlı adam öldürmekten yargılanmasını beklediklerini söyledi. İncili, "İnşallah olumlu bir karar bekliyorum. Artık kasıtlı ölümden yargılanmalarını istiyoruz. Zaten son bilirkişi raporunda da hepsi asli kusurlu sayıldı. Bugün itibarıyla 3 yıl, 7 ay 19'uncu gündeyiz" dedi.

Çektikleri acıyı kendilerinden sonra başkalarının çekmemesi için sanıkların kusurları nedeniyle gereken cezayı almasını istediklerini dile getiren İncili, kayıplarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. İncili şu ifadeleri kullandı: "Tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Gereken en ağır cezayı alsınlar ki bizden sonra kimse kardeşini, eşini, ailesini kaybetmesin. Emsal karar bekliyoruz. 300 kişinin vefatına neden olan bir müteahhidin 3-5 yılla çıkmasını beklemiyoruz. Bu bizim için ayrı bir ceza olur."

İncili sözlerini, "Gereken şekilde kasıtlı adam öldürmekten yargılanmalarını ve bu yönde bir karar çıkmasını istiyorum. İstediğimiz tek şey adaletin yerini bulması" diyerek tamamladı.