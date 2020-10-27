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Aktüel Hatay'daki patlamadan etkilenenlere psikolojik destek sağlanıyor
Aktüel

Hatay'daki patlamadan etkilenenlere psikolojik destek sağlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:58:10 -
Hatay'daki patlamadan etkilenenlere psikolojik destek sağlanıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki patlamadan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi'ndeki patlamadan etkilenen esnaf, araç sahipleri ve çevrede oturan vatandaşlarla görüştü.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, vatandaşlarla tek tek görüşerek psikososyal destek verdi.

Ekipler, patlamadan etkilenenlere yönelik psikolojik desteğin devam edeceğini bildirdi.

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