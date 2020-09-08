Hatay'daki orman yangını
Milli Savunma Bakanlığı: - "Hatay'da meydana gelen orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait İHA, araç-gereç ve personelimiz, Hatay Valiliği ile koordinasyon içinde söndürme çalışmalarında görev yapmakta, süreç yakından takip edilmektedir"
ANKARA (AA) - Hatay'daki orman yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı, araç-gereç ve personelin de katıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.
Hatay'daki yangın ile ilgili TSK'ya ait İHA, araç-gereç ve personelin Hatay Valiliği ile koordinasyon içinde söndürme çalışmalarında görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.