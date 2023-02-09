Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı! Çinliler olayı yayınladı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 11 ili vuran 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

HAMİLE BİR KADINI SAĞ OLARAK ÇIKARDILAR

Çin'den gelen 82 kişilik kurtarma ekibi de enkaz alanındaki çalışmalara aralıksız destek veriyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Çinli bir ekip, Türk ekiplerle birlikte yıkılan 8 katlı binadan hamile bir kadını sağ olarak çıkardı.

Öte yandan Türkiye'deki yıkımın uydu fotoğraflarını sayfalarına taşıyan uluslararası medya, haberlere 'Ürkütücü görüntüler' ve 'Şoke edici' gibi başlıklar attı. Çin gazetesi ise, Pazartesi günü 11.05'te çekilen bir kareyi paylaştı.