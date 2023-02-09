  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı! Çinliler olayı yayınladı!
Yaşam

Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı! Çinliler olayı yayınladı!

Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken 8 katlı binadan gece saatlerinde hamile bir kadını sağ olarak çıkarmayı başardı. Deprem bölgesinden müjdeli haberler bekleniyor... Çinliler yayınladı! Depremin merkez üssü kadrajda

Yeniakit Publisher
2023-02-09 15:11:00 - 2023-02-09 15:21:01
Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı! Çinliler olayı yayınladı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 11 ili vuran 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

HAMİLE BİR KADINI SAĞ OLARAK ÇIKARDILAR

Çin'den gelen 82 kişilik kurtarma ekibi de enkaz alanındaki çalışmalara aralıksız destek veriyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Çinli bir ekip, Türk ekiplerle birlikte yıkılan 8 katlı binadan hamile bir kadını sağ olarak çıkardı.

Öte yandan Türkiye'deki yıkımın uydu fotoğraflarını sayfalarına taşıyan uluslararası medya, haberlere 'Ürkütücü görüntüler' ve 'Şoke edici' gibi başlıklar attı. Çin gazetesi ise, Pazartesi günü 11.05'te çekilen bir kareyi paylaştı.

ABDliler ve Çinliler yayınladı Depremin merkez üssü kadrajda

O kulüp yardım için kolları sıvadılar! Depremzedeler için deprem yardımlarını topluyorlar: Destek devam ediyor
O kulüp yardım için kolları sıvadılar! Depremzedeler için deprem yardımlarını topluyorlar: Destek devam ediyor

Aktüel

O kulüp yardım için kolları sıvadılar! Depremzedeler için deprem yardımlarını topluyorlar: Destek devam ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23