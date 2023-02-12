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Gündem Hatay'daki çadırkentler havadan görüntülendi!
Gündem

Hatay'daki çadırkentler havadan görüntülendi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin yaşama tutunduğu çadırkentler havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 18:04:00 -

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 10 ili etkiledi. Depremin yıkım gücünün en kuvvetli olduğu şehirlerden Hatay'da depremzedeler, Kızılay ve AFAD tarafından kurulan çadırkentlerde yaşama tutunuyor.

Hatay Millet Bahçesi'ne kurulan çadır kent drone ile havadan görüntülendi.

Çadırkentlerde binlerce depremzede yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da kentteki arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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