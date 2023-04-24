Hatay'da yürekler ağza geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için kurulan çadır kentte bir çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/hatayda-yurekler-agza-geldi-51275
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için kurulan çadır kentte bir çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/hatayda-yurekler-agza-geldi-51275
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