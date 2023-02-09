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Gündem Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık sitenin müteahhidi sessizliğini bozdu! İlk sözleri gündem oldu
Gündem

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık sitenin müteahhidi sessizliğini bozdu! İlk sözleri gündem oldu

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık 'Güçlü Bahçe City'’nin müteahhidi Servet Altaş'tan depreme ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 09:57:00 -
Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık sitenin müteahhidi sessizliğini bozdu! İlk sözleri gündem oldu

Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük yıkım yaşanan 10 ilde daha yeni yapılmış binaların yıkılması gündem oldu.

En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay’da 2019’da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi, açılışta Guinness rekoru için başvuru yaptıklarını belirtmiş ve 'dev makas' kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulmuştu. 

Firmanın sahibi Servet Altaş, Sözcü Gazetesi’ne konuştu. Altaş’a yeni yapılan ve yıkılan binanın sorulması üzerine tepki göstererek “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” ifadelerini kullandı.

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