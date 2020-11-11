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Aktüel Hatay'da yanan ormanlık alanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluştu
Aktüel

Hatay'da yanan ormanlık alanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluştu

Vali Rahmi Doğan: - "Toprakla buluşacak ağaçların sayısı, yanan ağaçların bir kaç katı fazlası olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:48:12 -
Hatay'da yanan ormanlık alanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluştu

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun, Arsuz, Belen ve Samandağ ilçelerindeki orman yangınlarında zarar gören alanlara, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi.

Vali Rahmi Doğan, Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, bu yıl Hatay'ın orman yangınlarıyla gündeme geldiğini hatırlattı.

Ağaçlarla birlikte herkesin ciğeri ve yüreğinin de yandığını belirten Doğan, yangına müdahalede gayret gösterenlere teşekkür etti.

Doğan, Türkiye'nin tüm illerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde fidanların toprakla buluştuğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"O zaman da ifade etmiştik, 'Bu yanan yerleri, bu arazileri tekrar ağaçla, yeşille, fidanla buluşturacağız' demiştik ve bunun sözünü de bugün burada yerine getirme üzere bir araya geldik. Biz millet olarak yeşile önem veren insanlarız. Birtakım şaibelerle insanlarımızın kafası karıştırılmak istendi ancak bugün burada şunu görüyoruz ki yapılan faaliyet, ortaya atılan iddiaların gerçekle bağdaşmadığını göstermiş oldu. Toprakla buluşacak ağaçların sayısı, yanan ağaçların bir kaç katı fazlası olacaktır. Önümüzdeki aylarda ve gelecek günlerde de bunu devam ettireceğiz."

- "Ülkemizin orman varlığı 22,6 milyon hektar oldu"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde daha yeşil bir Türkiye için milyonlarca ağacı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Hatay'da da Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak dikim sezonunda yaklaşık 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını vurgulayan Koç, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğinde ülkemizin orman varlığı 1999 yılında 20,8 milyon hektarken bugün 22,6 milyon hektar olmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Doğan fidan bağışında bulunanlara teşekkür belgesi sundu.

Daha sonra, Doğan ve Koç'un yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf İzgi, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve diğer ilgililerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

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