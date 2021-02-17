Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubunun kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi'' denildi.

Sabah saatlerinde yakalanmıştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denilmişti.