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Hatay'da yakalanan 32 göçmen sınır dışı edildi

Hatay'da emniyet güçleri tarafından yakalanan, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

04 Eylül 2018 Salı 18:10
Hatay'da yakalanan 32 göçmen sınır dışı edildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Topraktutan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 20 düzensiz göçmen, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SINIR DIŞI EDİLDİLER

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:10
  1. Hatay
  2. 3. Hudut Tabur Komutanlığı
  3. Topraktutan Hudut Karakolu
  4. düzensiz göçmen
  5. Yayladağı Jandarma Komutanlığı

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