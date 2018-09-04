Hatay'da yakalanan 32 göçmen sınır dışı edildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Topraktutan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 20 düzensiz göçmen, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SINIR DIŞI EDİLDİLER

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edildi.