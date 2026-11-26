Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, belediye hizmetlerindeki aksaklıklardan şikayetçi. Sokaklarda biriken evsel atıklar, eski koltuklar, kanepeler ve moloz yığınları mahalle sakinlerinin günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

Yağışlarla birlikte su ve çamurla dolan yollar ise özellikle okula giden çocuklara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

VERGİ VAR, HİZMET YOK!

Defne Belediyesine defalarca başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten mahalle sakini Burcu Dağlı, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Çöp vergisi başta olmak üzere bütün vergilerimizi ödüyoruz ancak burada herhangi bir hizmet göremiyoruz. Kötü kokudan, sineklerden geçilmiyor. Fareler çoğaldı, geceleri kedilerle birlikte sokaklarda dolaşıyorlar.”

BİRKAÇ YÜZ METRE İLERİDE ASFALT VAR

Antakya Belediyesi sınırları içerisindeki sokaklarda asfalt çalışması yapıldığını hatırlatan Dağlı, Defne Belediyesi sınırlarında ise benzer hizmeti alamadıklarını belirtti.

Bozuk yollar nedeniyle aracını sürekli sanayiye götürmek zorunda kaldığını ifade eden Dağlı, çocukların da yağmur ve çamur içerisinde okula gitmek zorunda bırakıldığını söyledi.

ÇOCUĞUMU ÇÖP ATMAYA GÖNDERMEYE KORKUYORUM

Mahalle sakinlerinden Gülhan Abay ise sokaklardaki fareler ve başıboş köpekler nedeniyle çocuklarını yalnız başına dışarı göndermeye korktuğunu belirtti.

Belediye yönetimine seslenen Abay, “Böyle bir çöplüğün içerisinde yaşamak istemiyoruz. Yetkililerden bir an önce sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

VATANDAŞ BELEDİYEDEN HİZMET BEKLİYOR

Mahalle sakinlerinin anlattıkları, belediyelerin en temel görevleri arasında bulunan temizlik ve yol bakım hizmetlerinin yeterliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Vatandaşlar, Defne Belediyesi yönetiminden çöp yığınlarının kaldırılmasını, yolların asfaltlanmasını ve mahalledeki sağlıksız koşulların giderilmesini bekliyor.