Hatay’da vahşet! Ağzına tüfekle ateş açıldı, dili kopan köpek yaşam mücadelesi veriyor

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Kisecik Mahallesi’nde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ağzına tüfek ile ateş edilmesi sonrasında yaralandı.

Mahallelinin fark edip bilgi verdiği, sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen Fatma Yalım, yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpeğin dilinin koptuğu, ağzının içerisinde müdahale edilemeyecek durumda saçmaların bulunduğu tespit edildi.

Yaralı köpeği hemen veterinere getirdiğini belirten Yalım, “Ben orada değildim, fakat bizim besleme yaptığımız çocukları tanıyan görevliler beni aradılar. Ben gittiğimde ağzından kanlar gelir şekilde hareketsiz yatıyordu. Alıp hemen veteriner kliniğine getirdik. Burada yapılan ilk müdahale ve röntgenlerde ağzından silah sokularak ateşlendiği ortaya çıktı. Hayati tehlikesi devam ediyor çünkü ateşleme sırasında dilini koparmış, çok az bir kısmı kalmış, boğazı yara halinde beslenemiyor, su içemiyor, damar yolu, burun sondası ile beslenmeye çalışıyor. Ciddi kritik 15 günlük bir süreç var, bu sürenin sonun daha belli olacak” dedi.

Bunu yapan kişi veya kişilerin bir an önce bulunup cezasını çekmesini isteyen Yalım, “Gerekli resmi kurumlara şikayetimizi yaptık, jandarma inceleme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Soruşturma devam ediyor. Biz bu caniliği yapan şahsın başka bir canlıya yapmayacağını bilemeyiz. Bu şahsın veya kişilerin yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yalım, köpeğin kopan dilinin kalan kısmının dikildiğini, ağzının içindeki saçmalara müdahale edilemediğini ve hayatta kalması halinde bir daha normal beslenme yapamayacağını, hatta su bile içemeyeceğini sözlerine ekledi.