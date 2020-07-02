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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Ekiplerce, 2 bin 221 kök Hint keneviri ile 12 kilo 770 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:00:53 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beyköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, tarlada ekili 2 bin 221 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 770 gram esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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