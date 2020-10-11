  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
Aktüel

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:09:23 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Akevler Mahallesi'nde bulunan E.A'nin evine operasyon yapan ekipler, evde ve evde bulunan C.K'nin üst aramasında, 459 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk çayını en çok Belçikalılar içti
Ekonomi

Türk çayını en çok Belçikalılar içti

Türkiye’den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.

Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!
Medya

Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!

Şaklabanlıklarıyla ve yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen sanatçı bozuntusu Gökhan Özoğuz'un, Hatay'da terör örgütü PKK ile bağlantıl..
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay