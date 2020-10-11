Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Akevler Mahallesi'nde bulunan E.A'nin evine operasyon yapan ekipler, evde ve evde bulunan C.K'nin üst aramasında, 459 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.