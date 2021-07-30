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Yerel Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 11:17:00 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, bazı ev ve araçlarda arama yapan ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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