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Aktüel

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Belen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:16:35 -
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Belen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takibe aldıkları Suriye uyruklu A.D. ve B.M. isimli şahısların bulunduğu otomobili, Belen ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde dedektör köpekle yapılan aramada arka tampon altına gizlenmiş 41 parça halinde 8 kilo 650 gram takoz esrar ele geçirildi.


Suriye uyruklu 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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