Hatay’da tüp yangını paniği! Alevler eve sıçramadan söndürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan tüp yangını paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler eve sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay İskenderun ‘da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, eve sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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