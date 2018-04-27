Hatay'da toprağa saplanmış halde bulundu!
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki boş arazide roket parçası ele geçirildi. Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.27 Nisan 2018 Cuma 23:12
3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarında arazi araması yaptığı sırada toprağa saplanmış şekilde bir mühimmat fark etti.
Olay yerinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, mühimmatın roket parçası olduğu belirlendi.
Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.
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