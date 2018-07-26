Hatay'da 'terör örgütü' propagandası yapan Alman ajanı canlı ele geçirildi!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde,sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla evinde gözaltına alınan Alman vatandaşı Dennis E., tutuklandı.26 Temmuz 2018 Perşembe 00:37
Arsuz ilçesinde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen Dennis E., evinde gözaltına alındı. İskenderun Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde sorgulanan ve aynı gün işlemleri tamamlanarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Dennis E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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