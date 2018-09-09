Hatay'da tank taşıyan askeri araç devrildi!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıra sevk edilen bir tankı taşıyan askeri araç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli illerden Hatay sınırındaki birliklere askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Tank taşıyan askeri araçlardan biri Reyhanlı ilçesi yolunda kaza yaptı. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken, bölgeye yardım için askeri araçlar intikal etti. Üzerindeki tankla birlikte yol kenarına devrilen askeri araç, vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı.