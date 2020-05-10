Hatay'da Suriyeli yetim öğrencilere uzaktan eğitim için tablet yardımı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği tarafından, "Öğretmenim Evimde" projesi kapsamında, Suriyeli 30 yetim öğrenciye uzaktan eğitim alabilmeleri için tablet dağıtıldı.

Derneğin 2. Başkanı Muhammed Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki yetim merkezlerinde Suriyeli 142 öğrenci bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere, derneklerinin öğretmenleri tarafından hem Türkçe okuma ve yazma hem de destek eğitimleri verildiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu eğitimlere uzaktan devam etme kararı aldıklarını anlatan Karabacak, "Ülkemizde salgın nedeniyle tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi. Bu durumda öğrencilerimizin derslerden mahrum kalmamaları için bir proje başlattık. Bu proje kapsamında şu ana kadar 30 öğrencimize tablet verip evlerine de internet hizmeti sağladık." diye konuştu.

Karabacak, ay sonuna kadar tüm öğrencilere bu hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirterek, yetimler için yaptıkları diğer yardımları anlattı.