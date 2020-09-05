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Aktüel Hatay'da su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Hatay'da su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-05 21:04:02 -
Hatay'da su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Gasım K. idaresindeki, Hassa Belediyesine ait 31 U 6116 plakalı su tankeri, Küreci Mahallesi'nde, Abdullah Yeniçeri yönetimindeki 31 ACE 149 plakalı motosikletle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yeniçeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu yeniden açıldı.

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