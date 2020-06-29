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Aktüel

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

Kovid-19 tedbirleriyle gerçekleşen ayinde Hristiyan vatandaşlar mum yakıp dua etti

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:30:09 -
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

HATAY (AA) - Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Pederler Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ayinde dualar edildi.

Hristiyan vatandaşlar da mum yakıp dilekte bulundu.

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