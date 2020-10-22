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Gündem Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:20:00 -
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

 Hatay'da siren sesleri yükseldi. Hatay'da neler olduğuna dair araştırmalar sürerken şehirde yaşayanlar sosyal medyada siren seslerinin olduğunu ifade etti. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada İkaz ve Alarm Siren Sistemleri ile ilgili duyuru yapılmıştı. Hatay'daki siren seslerinin nedeni belli oldu! İşte son dakika haberinin detayları...

Twitter'da paylaşılan Hatay'daki siren seslerinin ardından vatandaşlar sosyal medyada araştırma yapmaya başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, "AFAD ikaz ve alarm siren denemesidir! Lütfen panik yapmayınız" açıklaması yaptı.

Hatay Valiliği ise dün yaptığı açıklamada Gaziantep, Hatay ve Kilis şehirlerinde ikaz ve alarm sistemi kurulumu işleri için açıklama yapmıştı. 'Hatay'da ne oldu?' sorusunun cevabı da belli oldu.

"Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre; Başkanlığımız ile ASELSAN A.Ş. arasında 19.02.2019 tarihinde imzalanan "Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu İşleri Sözleşmesi" kapsamında İlimizde Kurulumu tamalanan Siren Sistemlerinin geçici muayene kabul işlemleri 20-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu işlemler sahada siren seslerinin çaldırılması ve sesli anons şeklinde olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Yorumlar

serdar kubilay

Bu Ülkede ne kadar Suriyeli mülteci varsa geri gönderin,o zaman siren sesi olmaz.İktidar bu konuda niye bir Referandum yapmıyor?
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Vahap Kalyoncu

Ne çok seviyoruz yalandan goy goyu ,Adamlar açıklama yapıyor aşıkari millet yine panık yapıyor.
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