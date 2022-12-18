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Gündem Hatay'da şiddetli deprem! Çevre illerde hissedildi
Gündem

Hatay'da şiddetli deprem! Çevre illerde hissedildi

Son dakika bilgisine göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 21:32:00 - 2022-12-18 22:50:42
Hatay'da şiddetli deprem! Çevre illerde hissedildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Deprem komşu illerden hissedildi

Hatay'daki deprem çevre illerde de etkisini gösterdi. Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı binalarda sarsıntı yaşandı.

Bakan Koca bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, ''21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay.'' ifadelerini kullandı.

Kırıkhan Belediye Başkanından deprem açıklaması

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

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