Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AEC 946 plakalı otomobilde, Topboğazı mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobilinden inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, araçtan çıkan alevler yol kenarındaki orman alanının da bir kısmına zarar verdi.