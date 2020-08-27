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Aktüel Hatay'da şahin avlayan kişiye 29 bin lira ceza
Aktüel

Hatay'da şahin avlayan kişiye 29 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:47:22 -
Hatay'da şahin avlayan kişiye 29 bin lira ceza

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde, koruma altındaki 2 arı şahinini avladığı belirlenen kişiye 29 bin 351 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şube ekipleri ihbar üzerine Defne ilçesindeki kırsal alanda bir şüpheliyi durdurdu.

Koruma altındaki iki arı şahini türü kuşu avladığı tespit edilen şüpheliye 29 bin 351 lira para cezası uygulandı.

Uyarılara rağmen kanunlara aykırı hareket edenlere karşı mücadelenin süreceği kaydedildi.

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