Hatay’da "sağlıkta şiddet" protestosu

Hatay’da 1. basamak sağlık personelleri, önceki günlerde İzmir’de bir aile sağlık merkezinde 11 kişilik bir grubun Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na saldırısını protesto etti.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık personelleri, ’Sağlıkta şiddet son bulsun’ sloganları attı.

Hatay Aile Hekimleri Derneği Başkanı Nihat Fahlioğulları, burada yaptığı açıklamada, son 1 ay içerisinde 3 meslektaşlarının fiziki ve sözlü şiddete maruz kaldığını, sağlıkta şiddetin son bulması gerektiğini söyledi. Fahlioğulları, “Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor. Sözel şiddete maruz kalıyor. Tehdit ediliyor. Darp ediliyor ve maalesef öldürülüyor. Biz özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki, etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir. Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren, asılsız ithamlara da cezai yaptırımlar olmalıdır. Bu yasa düzenlenene kadar mevcut yasalarda var olan cezalar en üst düzeyde uygulanmalıdır. Kanunlara uygun görev yapan meslektaşlarımız korunmalıdır. 184 SABİM hattı asıl amacına uygun olmalıdır. Şikayet hattı olmaktan çıkıp sağlıkla ilgili bilgilendirme hattı olmalıdır" dedi.