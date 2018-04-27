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Hatay'da roket parçası bulundu!

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan boş bir arazide roket parçası ele geçirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 17:53
Hatay'da roket parçası bulundu!

3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarında arazi araması yaptığı sırada toprağa saplanmış şekilde bir mühimmat fark etti.

Olay yerinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, mühimmatın roket parçası olduğu belirlendi.

Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:53
  1. hatay yayladağı
  2. roket parçası

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