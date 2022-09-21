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Yerel Hatay'da "POS tefeciliği" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Yerel

Hatay'da "POS tefeciliği" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 14:44:00 -
Hatay'da "POS tefeciliği" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, yaklaşık 3,2 milyar lira para hareketliliği tespit edilmesi ve POS tefeciliği yapıldığı bilgisi üzerine Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen iş yeri ve ikametlerde yapılan aramada, 1300 kredi kartı, 24 POS cihazı, 24 kaşe, 87 bin 645 Türk lirası, döviz, çek, senet, 1 tabanca ve tabancaya ait 50 mermi ile çok sayıda kredi kartı slibi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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