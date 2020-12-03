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Aktüel Hatay'da polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza
Aktüel

Hatay'da polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:23:56 -
Hatay'da polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza

HATAY (AA) - Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte trafik ekiplerinin denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve beraberindeki 5 kişiye ceza kesildi.

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Antakya Cumhuriyet Alanı'nda denetim gerçekleştiren ekipler, Suriye uyruklu A.C'nin kullandığı 31 MB 0189 plakalı pikabı durdurdu.

Ehliyetsiz olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği anlaşılan sürücüye 5 bin 949 lira ceza kesilerek aracı bağlandı.

Aracın arka bölümünde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 Suriyeliye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza yazıldı.

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