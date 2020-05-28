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Aktüel

Hatay'da otomobilin tamponuna gizlenen 8 kilo 650 gram esrar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:16:12 -
Hatay'da otomobilin tamponuna gizlenen 8 kilo 650 gram esrar bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilin tamponuna gizlenmiş 8 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, tampona gizlenmiş 41 parça halinde 8 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki Suriye uyruklu A.D. ve B.M. gözaltına alındı.

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