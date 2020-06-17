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Aktüel

Hatay'da otomobilin bagaj ve tamponunda esrar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:00:37 -
Hatay'da otomobilin bagaj ve tamponunda esrar bulundu

HATAY (AA) - Hatay'da bir otomobilin bagajına ve tamponuna gizlenmiş halde 31 kilo 560 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan-Reyhanlı yol ayrımında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada, otomobilin bagajında ve arka tamponuna gizlenmiş halde 119 pakette 31 kilo 560 gram takoz esrar ele geçirildi.

Suriye uyruklu H.N. ve A.M. gözaltına alındı.

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