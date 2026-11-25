Hatay’da otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı elektrik direği aracın içine girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Elektrik direğinin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü, kazada hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.