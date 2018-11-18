Hatay'da ortalık savaş alanına döndü!

Hatay'da freni patlayan bir hafriyat kamyonu, tarlaya uçtu. Kamyonun arkasında bulunan tuğlalar ise tarlada çalışan Suriyelilerin üzerine devrildi.

Kaza, Yayladağı ilçesinin Avcılar Çeşmesi ve Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan Coşkun'un kullandığı 46 HV 657 plakalı kamyonun freni patladı.

Kontrolü kaybolan kamyon, önce seyir halindeki 31 MY 107 plakalı otomobile çarparken daha sonra da 4 kilometre ilerledikten sonra Gümrük mevkisindeki tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar da tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimlerine öğrenilemeyen Suriyelilerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer Suriyelinin kolunda ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

İtfaiye ve ilk yardım ekipleri kurtardı

Kazada kamyon şoförü Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriyeli bir kişi sıkıştıkları yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilk yardım ekiplerince çıkarıldı.