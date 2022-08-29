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Yerel Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Yerel

Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Hatay'da çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 14:29:00 -
Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını başladı.

Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı.

Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

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