Hatay’da orman yangını Hatay’ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi’nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.

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