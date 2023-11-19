Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu! Peki ömürleri ne kadar?

Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş ölü kaplumbağayı fark etti. Vatandaşlar ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta caretta olduğu anlaşıldı.

Caretta carettalar kaç yıl yaşar?

Caretta carettalar sırt tarafı kahverengi veya kırmızımsı, alt tarafı ise beyazımsı açık sarı renkte olan deniz kaplumbağalarıdır. Yaşam döngülerinin neredeyse tamamını denizlerde geçiren bu hayvanlar sadece yumurtlamak için karaya çıkarlar. Ortalama 100-120 yıl yaşayan caretta carettaların bacakları yüzme görevini görecek şekilde kürek biçimini almıştır. Oksijeni havadan almalarına rağmen uzun süre su altında kalabilen bu deniz kaplumbağaları, milyonlarca yıl sürmüş değişim sürecinde suda yaşamaya tamamen uyum sağlamışlardır.

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