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Yaşam Hatay'da müsilaj mı görüldü?
Yaşam

Hatay'da müsilaj mı görüldü?

Akdeniz’de deniz salyası mı var? Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sorununa yönelik incelemeler ve temizlik çalışmaları sürüyor. Hatay’da görülen müsilaj benzeri maddenin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Hatay’da da mı müsilaj var?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:36:00 -
Hatay'da müsilaj mı görüldü?

Deniz salyası nerelerde var? İskenderun ve Arsuz ilçelerinin sahillerinde müsilaj olduğu yönünde yapılan ihbarla birlikte bölgede inceleme başlatıldı. Peki, deniz salyası her yere yayıldı mı?

Hatay'da müsilaj mı görüldü?

İskenderun Teknik Üniversitesinden (İSTE), yapılan açıklamada, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin sahillerinde müsilaj olduğu yönünde gelen ihbar üzerine İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ın, Sahil Güvenlik ekipleriyle bölgeye gittiği belirtildi. Bölgede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: İnceleme sonucu, ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların müsilaj olmadığı tespit edilmiş olup gerekli örneklemeler yapılmıştır. Analiz sonuçlara göre kesin tanı, önümüzdeki günlerde ilgili makam ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapılmıştır.

Müsilaj temizlendi mi? Marmara’da deniz salyası temizlendi mi?
Müsilaj temizlendi mi? Marmara’da deniz salyası temizlendi mi?

Yaşam

Müsilaj temizlendi mi? Marmara’da deniz salyası temizlendi mi?
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