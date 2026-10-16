Süper Lig’den 3. Lig’e… İşte futbolda haftanın programı
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Futbolda Trendyol Süper Lig'de 8, Trendyol 1. Lig'de 11, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
TRENDYOL SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (Çorum Şehir)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)
18 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Göztepe (Kocaeli)
19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
TRENDYOL 1. LİG
Yarın:
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (4 Eylül)
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
18 Ekim Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Aktepe)
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Ekim Pazartesi:
17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Sultan Su İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)
19.00 Fethiyespor-MKE Ankaragücü (Fethiye İlçe)
18 Ekim Pazar:
14.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor (Kahramanmaraş Merkez)
14.30 Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor (Yeni Adana)
14.30 Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Kütahyaspor-12 Bingölspor (Dumlupınar)
15.00 Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Hatayspor (11 Nisan)
19.00 Menemen FK-Güzide Gebzespor (Menemen İlçe)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Elazığ Atatürk)
18 Ekim Pazar:
14.30 Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947 (Erbaa İlçe)
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Adana Demirspor (Dağılgan)
14.30 GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor (Gazi)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)
19.00 Somaspor-Aliağa Futbol (Soma Nazım Yavuz)
19.00 Muşspor-Ankaraspor (Yeni Malatya)
TFF 3. LİG
1. Grup:
Yarın:
15.00 Galataspor-Fatsa Belediyespor (İBB Beyoğlu)
15.00 İnkılap Futbol-Gölcükspor (Ömerli)
19.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 (19 Eylül)
18 Ekim Pazar:
14.00 Pazarspor-Tokat Belediyespor (Pazar İlçe)
14.30 Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK (Karaelmas K. Köksal)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (İBB 100. Yıl)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Yalova FK 77-Amasyaspor (Yalova Atatürk)
19.00 Karabük İdmanyurdu-Silivrispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
2. Grup:
Yarın:
19.00 Altay-Eskişehirspor (Alsancak Mustafa Denizli)
18 Ekim Pazar:
14.30 Kepezspor-Bucaspor 1928 (Kepez Hasan Doğan)
14.30 Etimesgutspor-Balıkesirspor (Etimestgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol (Osmangazi Üniversitesi)
15.00 Bigaspor-1922 Akşehirspor (Biga İlyas Bayram)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959 (Söke İlçe)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Uşakspor (Minareli Çavuş)
19.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol (Bornova Aziz Kocağlu)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Bitlis 1916 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (Eren)
14.30 Adanaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Adana)
14.30 1964 Silifkespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Silifke Şehir)
18 Ekim Pazar:
14.00 Ağrı 1970-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor (Kırşehir Ahi)
14.30 Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.30 Karaman FK-Adana Adaletgücüspor (Yeni Karaman)
19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol (Yozgat Şehir)